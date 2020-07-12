Пять человек за два дня утонули на водоёмах в Челябинской области

В числе погибших — шестилетний ребёнок и его дедушка.

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Сразу несколько трагедий на водоёмах произошло за последние два дня в Челябинской области. Среди погибших — шестилетний ребёнок. Подробнее о несчастных случаях сайту «Первый областной» сообщили в пресс-службе поисково-спасательной службы министерства общественной безопасности Челябинской области.

Одна из трагедий произошла в Аргаяшском районе в СНТ «Луч». 75-летний дедушка пошёл купаться на карьер вместе со своим шестилетним внуком 10 июля. Долгое время они не возвращались домой, и оставшаяся дома бабушка начала волноваться. Когда она пришла на место, куда собирались родственники, она нашла на берегу их вещи и сразу же вызвала полицию.

«Спасатели прочесывали акваторию, 3 кинологических расчёта обследовали берег, чтобы исключить другие варианты. Найдены спасателями в четырёх метрах от берега, 3 метра глубина»,— рассказали в поисково-спасательной службе.

В тот жень в реке Миасс утонул 40-летний мужчина. Его спасатели нашли в пяти метрах от берега на глубине 4 метров.

«В субботу, 11 июля, кыштымский и мобильный отряды выезжали в Каслинский район на озеро Аракуль. Мужчина 1983 года рождения перевернулся на лодке. Было выполнено пять водолазных погружений, проходили поиски с „Эхолотом“. Найден на противоположном берегу, унесло течением»,— сообщили в поисково-спасательной службе.

Кроме того, в тот же день локомотивный отряд выезжал в Карталинский район. Там в реке Карталы-Аят утонул мужчина 1983 года рождения. К моменту прибытия спасателей их помощь на месте не потребовалась — тело достали очевидцы.

С наступлением жары большинство южноуральцев проводит время на водоёмах, но мало кто думает о мерах безопасности, и такая печальная статистика тому подтверждение.