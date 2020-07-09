В Челябинской области утонул 12-летний ребенок

Мальчик приехал на Южный Урал из Свердловской области.

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В Челябинской области утонул 12-летний ребенок. Трагедия произошла на территории Нязепетровского района, в лесном массиве. Семья, прибывшая из Свердловской области купалась в водохранилище, где и утонул мальчик.

«Ребенок утонул в водохранилище на реке Уфа, при впадении реки Красная. Там лесное место, необорудованный пляж, семья приехала из Свердловской области. Мальчик приехал на Южный Урал из Свердловской области. Ребенок утонул, упав в воду с надувного матраса», — сообщил сайту «Первый областной» старший помощник руководителя следственного управления СК России по Челябинской области по взаимодействию со СМИ полковник юстиции Владимир Шишков.

По факту происшествия проводится проверка.