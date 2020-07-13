Дедушка с внуком утонули в Аргаяшком районе

За выходные вода унесла 8 жизней южноуральцев.

Послушать 00:00

За минувшие выходные в водоемах челябинской области утонули 8 человек. Первым человеком, которого выловили из воды спасатели, был 40-летний мужчина, который купался в реке Миасс днем 10 июля. Его тело искали на 150 квадратных метрах и обнаружили в 5 метрах от берега.

Вечером того же дня группа мобильного отряда выехала в Аргаяшский район, где в СНТ «Луч» с купания не вернулись 75-летний мужчина с 6-летним внуком. Тревогу забила бабушка, которая ждала их дома. Она и нашла их вещи на берегу.

«Три кинологических расчета обследовали береговую зону, в том числе применялись следовые собаки, чтобы определить направление движения пропавших от оставленных вещей. Спасатели на лодке при помощи „Кошек“ обследовали акваторию. Мужчина и ребенок были найдены в 4-х метрах от берега на глубине 3 метра», — рассказали в поисково-спасательной службе Челябинской области.

На озере Аракуль за 10 и 11 июля спасатели вели поиски мужчины, который перевернулся на лодке. Водолазы обследовали более 100 квадратных метром дна в предполагаемой зоне. «Кошками» было прочеано еще 200 квадратов, но, к сожалению. поиск не дал результатов.

«11 июля к поискам на озере Аракуль к Кыштымскому отряду присоединилась дежурная смена Мобильного отряда, совместными усилиями при помощи „Кошек“ и „Эхолота“, спасатели обследовали более 1000 м2 акватории, водолазы совершили три погружения, кинологический расчет проверил 9 км береговой линии. Тело мужчины было найдено у противоположного берега», — добавили с поисково-спасательной службе.

В тот же день в Карталинском районе на реке Карталы-Аят утонул мужчина 1983 года рождения. Его тело из воды вытащили отдыхающие, поэтому помощь спасателей не потребовалась.

В воскресенье смена Кыштымского отряда спасателей отправилась на озеро Аргази. В районе поселков Южный Горняк и Новоандреевка очевидцы заметили тело мужчины, которое находилось примерно в 10 метрах от берега.

«17:45, дежурная смена Мобильного отряда выезжала в город Копейск, поселок Октябрьский, где купаясь на карьере, не выплыла женщина 1981 года рождения. Водолазы обследовали около 200 м2, тело было обнаружено на глубине 10-ти метров в 20-ти метрах от берега», — добавили в ведомстве.

На реке Юрюзань в это же воскресенье утонул 26-летний молодой человек, его тело с помощью «кошек» обнаружили в 15-ти метрах от берега на глубине 2 метров.