За сутки два пешехода попали под колеса авто в Челябинске

Пострадали женщина и мужчина.

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За прошедшие сутки в Челябинске произошло 44 дорожно-транспортных происшествия, в пяти из них пострадали люди. Во вторник, 21 июля, под колеса авто попали два пешехода, получив различные травмы.

Вечером, в 18.15, рядом с трамвайной остановкой у дома 87 по улице Труда под колеса иномарки попала 39-летняя женщина. В результате наезда она получила телесные повреждения.

«Сорока трех летний водитель, управляя автомобилем „Рено“, совершил наезд на пешехода, переходившую проезжую часть дороги справа налево в зоне остановочного комплекса к подъезжающему трамваю», — сообщили в отделе пропаганды БДД ГИБДД по Челябинску.

Почти в полночь напротив дома 51А на Свердловском проспекте 31-летний водитель отечественной легковушки сбил молодого человека.

«Совершил наезд на неустановленного пешехода, переходящего проезжую часть дороги слева направо в неустановленном для перехода месте», — говорится в сообщении.

Пешеход, мужчина 20-25 лет, был госпитализирован с травматическим кровоизлиянием в мозг.