Отвлекись от телефона: челябинцам напомнили о пешеходных ПДД

За 2020 год на территории города произошло более 250 наездов на людей.

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Правила дорожного движения должны соблюдать абсолютно все. Особенно, пешеходы. Но многие, к сожалению, забывают о них — переходят дорогу, не обращая внимания на происходящее вокруг, также пренебрегают пешеходными переходами и многое другое. Это же касается и велосипедистов, которые не слезают со своего двухколесного коня во время пересечения дороги.

Лишь за 7 месяцев 2020 года на территории Челябинска произошло более 250 наездов на пешеходов. В результате этого погибли 6 человек, а большинство получили травмы различной степени тяжести.

Поэтому сотрудники Челябинского ГИБДД, с целью профилактики происшествий с участием пешеходов и повышения уровня правосознания, раздавали жителям города листовки о необходимости соблюдения правил дорожного движения пешеходами и велосипедистами.

Помимо этого, они раздавали светоотражающие брелоки и наклейки, которые позволяют водителю своевременно увидеть пешехода в темное время суток.

В это же время были привлечены волонтеры, которые с помощью красок и трафаретов наносили перед пешеходными переходами надписи на асфальт. Они призывают пешеходов соблюдать ПДД, ведь многие, заметив текст «Отвлекись от телефона» — действительно это сделают. Также были нанесены лозунги «Возьми ребенка за руку», «Слезь с велосипеда» и «По переходу — только пешком».

«Сотрудники Госавтоинспекции и общественники не сомневаются, что любое напоминание об элементарных правилах дорожного движения и собственной безопасности не будет для пешеходов лишней, так как дорожные происшествия, несмотря на их численное снижение, случаются очень часто», — отметили в управлении ГИБДД по городу Челябинску.

Также в Госавтоинспекции напомнили, что лишь соблюдение правил дорожного движения всеми участниками является залогом безопасности на дорогах.