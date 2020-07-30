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В Челябинске под колеса «Фольксваген Поло» попала 17-летняя девушка. Водитель, сбивший ее, скрылся с места происшествия. ДТП произошло вечером 29 июля во дворе дома 64 по улице Университетская Набережная.
«После дорожно-транспортного происшествия водитель не стал вызывать сотрудников ГИБДД и покинул место происшествия. В результате ДТП девушка, которая бежала в салон красоты, получила травмы головы и ноги», — прокомментировала инспектор отделения ПБДД ГИБДД УМВД России по Челябинску Наталья Гриценко.
Полицейские установили личность водителя, проводятся мероприятия, направленные на его задержание.