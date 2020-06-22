За сбыт нескольких килограммов наркотиков осудили двух магнитогорцев

Они лишились свободы на 12 и 13 лет.

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Сегодня, 22 июня, челябинский областной суд вынес обвинительный приговор двум уроженцам Магнитогорска за сбыт наркотиков в особо крупном размере.

Двое мужчин, 1990 и 1991 годов рождения являлись примерными семьянинами, ранее к уголовной ответственности не привлекались. Только вот официально они не были трудоустроены, но деньги в дом приносили исправно.

Оказалось, что они в период с ноября 2018 года по февраль 2019 состояли в группировке и под руководством неизвестного сбывали наркотики бесконтактным способом. Для связи был использован один из популярных мессенджеров.

За наркотиками они ездили в Московскую область, откуда забирали из тайника синтетические вещества, а также гашиш. Доставляли товар они непосредственно в Магнитогорск, где оставляли его у обочины дороги под деревом для передачи неустановленному лицу.

В январе 2019 года они перевезли наркотик альфа-PVP массой не менее 494 грамма. Но задержали их с большим объемом. С 3 по 6 февраля 2019 года магнитогорцы, как и всегда, перевозили «клад» из Московской области. Прятали они его в полости под обшивкой задней двери своей машины марки «Ауди А4». И 6 февраля горе-курьеры были задержаны сотрудниками УФСБ России по Челябинской области. Всего тогда у них было изъято 6 килограммов 474 грамма синтетического наркотика альфа-PVP, а также 5 плиток с гашишем массой 479 граммов.

«Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет и 12 лет соответственно в колонии строгого режима. Кроме того, каждому назначен штраф в размере 250 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе челябинского областного суда.

Отмечается, что при назначении наказания, в качестве смягчающих обстоятельств суд учел обоим подсудимым активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления, а также наличие малолетних детей.

На данный момент приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован в уголовную коллегию Второго апелляционного суда общей юрисдикции.