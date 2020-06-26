За попытку провоза 4 килограммов наркотиков в Челябинске осуждены граждане Казахстана

12 лет они проведут в колонии строгого режима.

Послушать 00:00

Двое граждан Казахстана 1991 и 1994 годов рождения решили провезти контрабандой наркотики через границу Российской Федерации. В июне 2019 года прибыли из соседней республики в город Благовещенск, откуда извлекли из тайника наркотик альфа-PVP, массой около 3 килограммов, а также около 1 килограмма мефедрона. Доехав до Челябинска на такси, они приобрели билеты на поезд до Костаная, где уже непосредственно в поездке разделили весь товар на две части. Одну положили в личный рюкзак, а другую спрятали в радиаторном отсеке системы отопления купе.

На железнодорожной станции «Троицк» сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Челябинской области обнаружили те самые спрятанные в рюкзаке наркотики. А о второй части товара правоохранительные органы узнали лишь на допросе подсудимых. Их быстро обнаружили в поезде, уже следующем обратно до Челябинска.

Сегодня, 26 июня, состоялся суд над горе-контрабандистами. Они признаны виновными в покушении на незаконный сбыт наркотических средств группой лиц в особо крупном размере и их контрабанду через Государственную границу РФ.

«В судебном заседании вину признали полностью, пояснив, что на совершение преступлений их побудили пойти финансовые трудности. При назначении наказания в качестве смягчающих обстоятельств суд учел обоим явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, раскаяние в содеянном, наличие малолетних детей», — сообщили в пресс-службе Челябинского областного суда.

Теперь оба подсудимых проведут по 12 лет в колонии строгого режима. При этом, пока приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в уголовную коллегию Второго апелляционного суда общей юрисдикции.