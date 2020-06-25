Консервы с мефедроном пытались пронести в колонию в Челябинской области

Посылка предназначалась одному из заключённых.

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В Челябинской области в одну из колонии пытались пронести наркотики в банке с тушёнкой. Изощрённый способ передачи запрещённого вещества, в состав которого входит мефедрон, для одного из осужденных выбрала женщина-посетительница.



История произошла в стенах ИК-2. Сотрудников УНК ГУ МВД России по Челябинской области привлёк вес двух банок с тушенкой. Он отличался от заявленного. В пресс-службе регионального ГУФСИН отметили, что наркотики были обнаружены в комнате приёма передач.

«Вскрыв мясные консервы, сотрудники учреждения обнаружили в банках свертки с неизвестным веществом. Исследование показало, что их содержимое является наркотическим средством, в состав которого входит мефедрон (4-метилметкатинон). Общий вес изъятого 9,07 грамма. Кроме того, при себе у женщины также было обнаружено 0,23 грамма этого же вещества»,— сообщили в пресс-службе ГУФСИН по Челябинской области.

На данный момент по факту инцидента возбуждено уголовное дело по части 3 статьи «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов» УК РФ. По данной статье виновные могут получить от 8 до 15 лет лишения свободы.