Двух женщин с героином задержали челябинские Росгвардейцы

По фактам преступлений возбуждены уголовные дела.

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Росгвардейцы Челябинска за сутки задержали двух женщин с героином. Они пытались сбросить наркотик в разных районах города. О том, что запрещённое вещество является героином, стало известно только после проведения экспертизы.

Первую женщину росгвардейцы остановили на улице Черкасской в среду, 24 июня, Внимание стражей правопорядка привлекла реакция мужчины и женщины на патрульный автомобиль.

За сутки в двух районах Челябинска сотрудники Росгвардии задержали двух женщин, при попытке сброса нескольких свертков с наркотическим веществом. Проведенная позднее экспертиза установила, что им является героин.

«При виде патрульного автомобиля они оба заметно занервничали, а женщина бросила на землю три полиэтиленовых свертка. Имея большой опыт в задержании распространителей наркотических веществ, росгвардейцы задержали 26-летнюю жительницу города Троицка вместе с её спутником и передали их прибывшей следственно-оперативной группе. Полицейские в присутствии понятых изъяли три сброшенных на землю пакетика, внутри которых находилось гранулированное вещество светло-коричневого цвета.», — рассказали «Первому областному» в пресс-службе Росгвардии по Челябинской области.

Кроме этого у женщины изъяли десять аналогичных свертков в сумочке гражданки. Экспертиза показала, что это был героин. При схожих обстоятельствах в Курчатовском районе была задержана вторая подозреваемая.

«В 17 часов 35 минут возле жилого дома, расположенного по проспекту Победы, бойцы Росгвардии обратили внимание на двух женщин, одна из которых при виде патруля сбросила на землю фольгированный сверток. Позднее экспертиза содержимого пакетика показала, что веществом является героин, массой 0, 28 грамма»,— добавили в ведомстве.

В УМВД России по Челябинску по фактам преступлений возбуждены уголовные дела по ч.3 ст.30 и ч.3 ст.228.1, также ч.2 ст.228 Уголовного кодекса Российской Федерации.