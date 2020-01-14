За рулём всего 3 месяца: молодой водитель устроил ДТП в Уйском районе

В аварии пострадала женщина.

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13 января в 13 часов 30 минут на перекрестке улиц Карла Маркса и Дорожников в Уйском районе молодой водитель спровоцировал ДТП. 18-летний парень ехал за рулём «Лады Приора» и не пропустил ВАЗ-21219, который следовал по главной дороге.

«В результате столкновения машин пассажир ВАЗа, женщина 1959 года рождения, получила телесные повреждения и была госпитализирована», — сообщает пресс-служба ГИБДД Челябинской области.

Установлено, что водительские права виновник ДТП получил всего 3 месяцам назад. Правда, за это время молодой человек уже однажды привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения.