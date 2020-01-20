Маршрутка насмерть сбила пешехода в Челябинске

Трагедия произошла сегодня утром.

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Сегодня утром, 20 января, в Челябинске водитель маршрутки насмерть сбил пешехода. Сообщения о трагедии появились в группах в социальной сети «ВКонтакте».

«Опять на „Рыбе“ сбили человека насмерть! Сколько это может продолжаться, освещения недостаточно, пешеходов не видно! Маршрутка № 128 сбила!»— написал возмущённый пользователь.

Судя по видео, выложенному в сеть очевидцами, инцидент произошёл около 7 утра на Копейском шоссе. В пресс-службе ГИБДД по Челябинску информацию о происшествии подтвердили.

«Сегодня в 7:00 на Копейском шоссе 1П/1 водитель 1997 года рождения, управляя автомобилем „Фиат Дукато“, совершил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу справа налево по ходу движения автомобиля. В результате ДТП неустановленный пешеход от полученных травм скончался на месте ДТП до приезда скорой помощи»,— сообщили в ведомстве.

На данный момент сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.