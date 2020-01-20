Пьяный житель Башкортостана устроил смертельное ДТП в Сатке

На месте происшествия погиб его пассажир.

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Авария произошла 19 января около 17:40 на автодороге Бирск — Тастуба — Сатка. Водитель «десятки» на спуске выехал на встречную полосу, где в это время ехал «Фольксваген». В лобовом столкновении автомобили буквально вывернуло наизнанку.

«Пассажир ВАЗ 2110 скончался на месте, два водителя получили телесные повреждения различной степени тяжести. Водитель ВАЗ 2110 — житель Башкортостана — в момент ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения», — рассказал Евгений Кузнецов, старший государственный инспектор дорожного надзора ОГИБДД ОМВД по Саткинскому району.

Как отметили в ГИБДД Сатки, в настоящее время жизням водителей ничего не угрожает.