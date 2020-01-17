ГИБДД Челябинска просит откликнуться очевидцев ДТП на улице Братьев Кашириных

Столкновение произошло 14 января.

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Во вторник в 18 часов 20 минут напротив дома 134Б/1 на улице Братьев Кашириных неизвестный водитель в автомобиле темного цвета, предположительно это была «Лада Гранта», врезался в движущуюся впереди «Ладу Гранту» с госномером К335СМ174, которая в свою очередь «зацепила» машину «Мазда 3» с номером А985КС174, а та продвинулась вперед и столкнулась с еще одной «Ладой Грантой» У818ХО174.

После массового ДТП, виновник аварии скрылся с места происшествия.

«В результате ДТП два несовершеннолетних пассажира автомобиля Мазда получили травмы», — сообщают в пресс-службе ГИБДД Челябинска.

Сотрудники госавтоинспекции просят свидетелей происшествия, располагающих записями видеорегистраторов, сообщить информацию по телефонам: 8-950-731-78-19 или 728-61-17.