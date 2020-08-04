За разбои пятилетней давности суд вынес приговор жителю Озерска

Горожанин совершал налеты на торговые точки.

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В 2015 году, с мая по сентябрь, в Озерске были зафиксированы случаи разбойного нападения на торговые и развлекательные точки города. И все они были совершены одним мужчиной.

Первый случай произошел на АЗС. Тогда мужчина, надев на себя маску и перчатки, а также вооружившись пневматическим пистолетом, напал на оператора заправки и потребовал отдать ему все имеющиеся там деньги. В итоге ему удалось заполучить сумму в размере 7 900 рублей.

Через два месяца, в июле, похититель напал на продавца одного клуба. В этот раз он сумел похитить 17 тысяч рублей из кассы и телефон самого продавца, стоимость 16 тысяч рублей. На выходе, по всей видимости, его одолела жажда, поэтому по пути он захватил еще две банки пива.

Также аналогичным образом в августе и сентябре он совершил еще три разбойных нападения на продуктовые магазины, откуда похитил деньги в общей сумме свыше 32 тысяч рублей. Лишь после этого его смогли задержать.

«Озерский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 29-летнего местного жителя. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой)», — сообщили в прокуратуре Челябинской области.

Отмечается, что осужденный в ходе судебного следствия признал себя виновными. Теперь ему назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима

Помимо этого, судом удовлетворен гражданский иск одной из потерпевших о взыскании суммы причиненного материального ущерба. Но пока приговор не вступил в законную силу.