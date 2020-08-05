Напавший на фельдшера «скорой» южноуралец просил смягчить наказание

В настоящее время он отбывает наказание в колонии-поселении.

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Челябинский областной суд оставил без удовлетворения апелляцию по уголовному делу в отношении мужчины, который напал на фельдшера скорой помощи. Осужденный со стороной защиты просил о смягчении наказания, к которому его приговорил Металлургический районный суд еще в апреле 2020 года.

«Данным приговором он был признан виновным в хулиганстве, совершенном с применением предметов, используемых в качестве оружия (п. „а“ ч. 1 ст. 213 УК РФ). Синицину назначено наказание в виде лишения свободы в колонии-поселении сроком на 3 года 6 месяцев (по совокупности приговоров, путем присоединения к назначенному наказанию неотбытые части наказания по предыдущим двум приговорам)», — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе Челябинского областного суда.

Напомним, что в июне 2019 года осужденный находился в Металлургическом районе. Поскольку он был без сознания, ему вызвали медицинскую помощь. После того, как осужденный пришел в себя, он напал на фельдшера скорой помощи, повалил ее на землю и душил фонендоскопом. Коллеги освободили женщину, вместе они спрятались в служебный автомобиль. Осужденный начал ломать машину, когда прибыли сотрудники полиции, которые его задержали.

Судом ему было назначено наказание в виде лишения свободы на 3,5 года, возмещение морального вреда пострадавшей, в размере 50 тысяч рублей, а также возмещение ущерба за автомобиль МАУ «Челябмедтранс» — 1900 рублей.