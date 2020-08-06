Южноуралец проиграл в «покер» более 150 тысяч рублей с карты матери

За кражу с банковского счета суд вынес приговор жителю Магнитогорска.

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Магнитогорец, потратившего деньги своей матери в онлайн «покер» отправится в колонию. Неработающего местного жителя Ленинский районный суд признал виновным в совершении кражи с банковского счета с причинением значительного ущерба.

В ноябре прошлого года мужчина взял из сумочки своей мамы банковскую карту и перевел с нее 20 тысяч рублей себе на QIWI-кошек. Деньги он потратил на онлайн-игру «покер». Но на этом он не остановился, на следующий день потратив еще больше.

«Указанным способом перевел денежные средства на общую сумму 156 тысяч рублей для оплаты онлайн-игры, причинив своими преступными действиями потерпевшей значительный материальный ущерб», — сообщили в пресс-центре прокуратуры Челябинской области.

Отягчающим обстоятельством суд признал опасный рецидив преступлений. Южноуральцу назначено наказание в виде 3,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.