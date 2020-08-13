Суд вынес приговор рецидивистам, ограбившим пенсионерку на Южном Урале

Мужчины ворвались к ней в квартиру и угрозами забрали 181 тысячу рублей.

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В Каслях суд вынес приговор двум мужчинам, которые этой весной лишили местную жительницу сбережений, ворвавшись в ее квартиру. Они признаны виновными в разбое, совершенном группой лиц, с угрозой применения опасного для жизни и здоровья насилия, с незаконным проникновением в жилище.

Установлено, что в марте этого года 35-летний житель Каслинского района и его 40-летний подельник решили похитить деньги у знакомой. Оба были пьяны, когда один из них разбил стекло кухни квартиры 63-летней женщины. Попав внутрь жилища, мужчины стали грубить и угрожать хозяйке, требуя 50 тысяч рублей. Напуганная пенсионерка отдала им все свои деньги — 181 тысячу рублей. Скрыться злоумышленники не успели, их задержали прибывшие полицейские.

«Суд назначил виновным наказание в виде девяти и девяти с половиной лет лишения свободы с отбыванием наказания каждому в исправительной колонии особого режима», — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-центре прокуратуры Челябинской области.

Добавим, что ранее оба мужчины уже были судимы.