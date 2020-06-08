За разбитый кувалдой банкомат осудили жителя Златоуста

Мужчина украл 3 миллиона рублей.

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В Златоусте вынесли приговор сотруднику банка, разбившему банкомат кувалдой и укравшему из него 3 миллиона рублей. Мужчину признали виновным по пункту «б» части 4 статьи «Кража» УК РФ.



Само преступление случилось 14 февраля прошлого года. В ночное время обвиняемый вошёл в зону круглосуточного обслуживания «Сбербанка», где и стоят банкоматы, сорвал и повредил камеры на потолке и устройствах, а затем с помощью кувалды открыл сейф и похитил оттуда 3 миллиона рублей. Отметим, что вместе с подсудимым действовал и его подельник. Он стоял на улице и караулил обстановку. Материалы дела в отношении него вынесены в отдельное производство.

«С похищенным имуществом подсудимый и лицо, материалы дела в отношении которого выделены в отдельное производство, с места совершения преступления скрылись, распорядившись впоследствии похищенным по своему усмотрению, причинив Сбербанку имущественный вред в особо крупном размере. Подсудимый вину не признал, причастность к хищению денежных средств отрицал»,— рассказала «Первому областному» помощник председателя суда Гульфира Крылова.

Мужчину признали виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» части 4 статьи «Кража» УК РФ. В итоге суд приговорил злоумышленника к 2,5 годам колонии общего режима. Мужчина был взят под стражу в зале суда. Отметим, что исковые требования «Сбербанка» о возмещении материального вреда удовлетворены, на имущество осужденного обращено взыскание. Приговор в законную силу не вступил.