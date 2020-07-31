Неизвестные вынесли банкомат из магазина под Челябинском

Злоумышленники разбили стекло и взломали дверь.

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В поселке Мирный Уйского района в ночь на четверг, 30 июля, неизвестные вынесли банкомат из «Пятерочки», взломав дверь. Внутри терминала было более 450 тысяч рублей. Злоумышленников разыскивают сотрудники полиции.

«Неизвестные, сломав остекление входного проема, проникли в помещение и похитили терминал оплаты одного из банков. Он был прикручен к полу, его раскачали и выломали, после чего скрылись», — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража). Полицейские устанавливают лиц, причастных к совершению преступления.