«Воспользовался невнимательностью»: за кражу денег из банкомата вынесли приговор челябинцу

Мужчина похитил 85 тысяч рублей, которые забыл забрать предыдущий посетитель.

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В суде Тракторозаводского района вынесли приговор 33-летнему челябинцу, который забрал чужие деньги из банкомата. Мужчина обвинялся в краже, совершенной с применением значительного ущерба гражданину.

В мае этого года челябинец был в банке и, подойдя к банкомату, увидел в купюроприемнике деньги. Их оставил посетитель, который разговаривал по телефону в момент снятия наличных. Клиент не убедился, что операция завершена, забрал карту и вышел на улицу. Обвиняемый подошел и увидел 85 тысяч рублей, забрал их. Потерпевший через несколько минут вернулся, не обнаружил свои деньги, написал заявления в полицию и сотрудникам банка. Злоумышленника установили по камерам видеонаблюдения, деньги он потратил на собственные нужды.

«В ходе расследования уголовного дела обвиняемый вину признал, возместил потерпевшему материальный ущерб в полном объеме, ранее не судим», — прокомментировали в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Суд учел все обстоятельства и назначил штраф в размере десяти тысяч рублей.