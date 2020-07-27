Мужчина дважды угрожал убийством ради денег в Каслях

Второй раз виновный ударил потерпевшего отверткой.

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Жителя Каслинского района Челябинской области признали виновным в вымогательстве и разбое. Мужчина ради денег дважды угрожал одному и тому же человеку, один раз ударив его в живот отвёрткой.



Первый эпизод произошёл в позапрошлом сентябре. Поводом для вымогательства стал вымышленный долг в 150 000 рублей. Находясь в салоне машины у дома потерпевшего, он угрожал ему причинением насилия и убийством.

«Он сказал „Я сейчас поеду тебя утоплю, Тебя никто не найдет“, оказывая таким образом на потерпевшего психологическое воздействие, демонстрируя при этом серьезность своих намерений, которые потерпевший воспринимал реально и опасался их осуществления»,— рассказали «Первому областному» в пресс-службе прокуратуры региона.

Второй случай произошёл в августе прошлого года. Тогда обвиняемый снова пришёл к потерпевшему, взял отвёртку, прижал её к горлу жертвы и вновь стал требовать деньги.

«Левой рукой удерживая отвертку, умышленно прислонил к горлу потерпевшего и высказал требование о передаче денег а именно „Давай деньги“. Далее, нанес не менее одного удара в живот потерпевшему. После чего потерпевший воспринял действия обвиняемого как реальную угрозу применения насилия, забежал в дом за деньгами и попросил свою супругу вынести и отдать деньги обвиняемому»,— добавили в ведомстве.

Рассмотрев уголовное дело, Каслинский районный суд признал обвиняемого виновным по части 1 статьи «Вымогательство» и части 2 статьи «Разбой» уголовного кодекса России. По совокупности преступлений ему назначили в 5,5 лет лишения свободы. Отбывать наказание осужденный будет в исправительной колонии строгого режима. Отметим, что приговор не вступил в законную силу.