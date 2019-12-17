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45-летняя жительница Нижневартовска не смогла без происшествий добраться до дома. В поезде она увлеклась распитием алкоголя и устроила сцену, помешав другим людям отдыхать и бригаде проводников работать. Разбираться в инциденте пришлось транспортной полиции.
«Данной пассажирке было отказано в дальнейшем проезде. На станции Златоуст нарушительница была снята с поезда и доставлена в дежурную часть транспортной полиции, где в отношении нее был составлен административный протокол по статье 20.21 КоАП РФ», — сообщили в пресс-службе Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте.
Самое малое, что теперь ждет любительницу пригубить в поезде, — штраф в 500 рублей, а возможно придется отсидеть в изоляторе 15 суток.