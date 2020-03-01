Школьницу высадили из трамвая поздно вечером в Магнитогорске

Однако на предприятии сообщили, что такого инцидента у них не было.

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В Магнитогорске Челябинской области мама школьницы пожаловалась на то, что её дочь высадили из трамвая в девятом часу вечера из-за того, что кондуктор не поверила, что девочка учится в седьмом классе, и потребовала у неё студенческий, не принимая 10 рублей за проезд. Редакция сайта «Первый областной» решила разобраться в ситуации.

Инцидент произошёл вчера, 29 февраля, около 20:30 в трамвае, следующем по маршруту № 15. 13-летняя девочка возвращалась домой, когда её, по словам матери, высадили из транспорта в столь поздний час.

«Что за беспредел? Кондуктор выкинула ребёнка из трамвая, ребёнок учится в седьмом классе, подала 10 рублей, а она требует студенческий. Раз его нет, то выгнала ребёнка на улицу. Дочь звонит вся в слезах»,— написала женщина в одной из групп в социальной сети «ВКонтакте».

Мы позвонили в МП «Маггортранс», связались с бригадиром и узнали, действительно ли в это время вчера из трамвая высадили школьницу.

«Мы поговорили с кондуктором, которая вчера в это время работала на этом маршруте, она ответила, что никого она вообще за свою смену не высаживала из транспорта. Она у нас новенькая, с ней буквально недавно был проведён инструктаж, и она прекрасно знает, что высаживать из транспорта детей запрещено»,— рассказала бригадир.

Также она посоветовала матери девочки точно выяснить все подробности инцидента у дочери. Возможно, было другое время или другой маршрут. А может быть, история была придумана.

«На этой неделе у нас уже был случай, когда дети пожаловались родителям, что их высадили из трамвая. Потом выяснилось, что никто их не высаживал, и они просто придумали эту историю. Непонятно только, зачем»,— добавила бригадир.

Кроме того женщина сообщила, что инструктажи со всеми кондукторами проводятся регулярно, да и в своих сотрудниках предприятие не сомневается.