Главный врач станции скорой помощи в Златоусте покинул пост

Аналогичную должность он занял в другой больнице.

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На станции скорой помощи в Златоусте кадровые перестановки. Главный врач Александр Есин покинул свой пост. По сообщениям средств массовой информации, его уход связан с историей о фельдшере, которой не выдали препараты для профилактики ВИЧ. После конфликта станцию скорой помощи посетила внеплановая проверка.

«Кадровые перестановки никак не связаны с этой историей. Александра Есина перевели в Миасс, на должность главного врача. До перевода в Златоуст, он занимал эту же должность», — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области.

Исполнять обязанности главного врача будет его заместитель по медицинской части Руслан Хазиев.

Напомним, что скандал вокруг станции скорой помощи в Златоусте развернулся несколько недель назад. Фельдшер скорой помощи заявила, что после того, как ей в глаз попала кровь зараженного пациента, она не смогла получить необходимые препараты. Проверка, прибывшая в Златоуст, показала, что нужное лекарство в медицинском учреждении было.