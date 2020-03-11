Пьяный дебошир пугал ножом посетителей магазина в Челябинске

Нарушителя передали полицейским.

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Скандал произошел в праздничные выходные на северо-западе Челябинска. В ночь на 8 марта нетрезвый посетитель магазина разливных напитков прихватил с собой нож. Мужчина угрожал посетителям, но был задержан сотрудниками охраны.

На следующую ночь магазин посетил еще один дебошир.

«Он начал ругаться с другими посетителями и громить магазин, разбрасывал товар с прилавков, когда приехали сотрудники охраны и вывели его, он попытался напасть на одного и охранников. Сотрудникам охранного предприятия пришлось применить спецсредства (газовый баллончик и наручники)», — рассказали сайту «Первый областной» сотрудники агентства безопасности «Кэндо».

Всех нарушителей охранники передали сотрудникам полиции.