/ За пострадавшими в аварии на М-5 следят врачи хирургии и реанимации

Двух детей планируют переводить в больницу Челябинска.

Подробности о травмах, полученных жителями Новгородской и области и Ставропольского края в столкновении ВАЗа и «Шкоды» под Ашой, рассказали в Минздраве Челябинской области. Представители ведомства подтвердили, что 9 человек остаются в больнице. Их госпитализировали с помощью 4 бригад скорой помощи, работавших на месте аварии. Один из пациентов самостоятельно прибыл в больницу, сообщив о желании остаться под наблюдением врачей — до этого его отпустили на амбулаторное лечение. Часть пострадавших в ДТП отправили в реанимацию, остальных — в хирургию.



Сейчас в реанимации находятся 4 человека: мужчина, женщина и двое детей. Детей планируют переводить в Челябинскую областную детскую больницу. Ночью к ним приезжали специалисты ЧОДКБ для проведения осмотра и консультации. Со взрослыми также работают челябинские врачи из областной больницы с помощью телемедицины. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе регионального Минздрава.

Отметим, что 2 взрослых и три ребенка в хирургии, их состояние стабильное.

Напомним, что 24 июня на трассе М-5 в Ашинском районе Челябинской области столкнулись 2 автомобиля. Причиной, предварительно считают в ГИБДД, стал выезд ВАЗа на встречную полосу.

