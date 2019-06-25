/ 4 взрослых и 5 детей увезли в больницу после лобового ДТП на М-5

Автомобили столкнулись на трассе в Челябинской области.

Серьезная авария произошла на трассе в Ашинском районе Челябинской области. Лоб в лоб на М-5 столкнулись ВАЗ и «Шкода Октавия». ДТП произошло во второй половине дня 24 июня. По предварительным данным, отечественная легковушка вылетела на «встречку», потому что водитель не справился с управлением. Избежать столкновения со «Шкодой» не удалось. Девять человек, находившиеся в автомобилях, в том числе дети, получили серьезные травмы — их с места ДТП увезли в ближайшую больницу, расположенную в Аше

В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ и его пассажиры, 63-летняя женщина, две 9-летних девочки и мальчик 7 лет, а также водитель автомобиля «Шкода», его пассажиры, 32-летняя женщина и девочки 5 и 12 лет, получили телесные повреждения различной степени тяжести и были госпитализированы в ГБУЗ «Районная больница города Аша». — рассказали сайту «Первый областной» в УГИБДД Челябинской области.

Отметим, что ВАЗом управлял житель Ставропольского края, его пассажиры также проживают в указанном регионе. В «Шкоде» находились жители Новгородской области.



На кадрах с места ДТП видно, что у ВАЗа сорвало крышу, у «Шкоды» серьезно смялись верхняя и передняя части.