Мать с двумя дети спасли от инвалидности челябинские врачи

Врачи ЧОКБ помогли женщине ходить без боли.

В Челябинской областной клинической больнице провели операцию, которая помогла женщине с двумя детьми оставить в прошлом инвалидность.

Дело в том, что у Оксаны Кузины врожденный вывих левого бедра, из-за этого 39-летняя женщина испытывала боли даже во сне, а частые приступы стали привычным явлением в ее жизни. Со временем ситуация ухудшалась, а после второй беременности женщине поставили инвалидность.

«В детстве провели две операции: пытались поставить сустав под правильным углом. Но операции прошли безуспешно, а со временем сустав стерся и образовался коксартроз 3-ий стадии. Левая нога у меня уменьшилась», — рассказала Оксана Кузина.

Мать с двумя детьми не могла полноценно воспитывать детей. После ухудшения ситуации женщина, решилась на третью серьезную операцию. Она встала в очередь и получила квоту на прием. За здоровье женщины боролись врачи ЧОКБ. До Оксаны Кузиной специалисты уже провели 14 операций.

«Молодая женщина с детьми, но с выраженной патологией органов движения. Она хотела исправить походку и предотвратить дальнейшие проблемы с поясничным отделом позвоночника. Единственным вариантом было провести операцию. Коротко говоря, это эндопротезирование тазобедренного сустава. Отличается тем, что из-за высокого положения головки бедра просто вправить — невозможно, потому что появятся гарантированные осложнения», — пояснил Полляк Леонид, врач, травматолог — ортопед, кандидат медицинских наук.

С момента операции прошло полтора месяца. Все прошло успешно. Оксана Кузина стала чувствовать себя намного лучше. Теперь женщина надеется, что боли останутся в прошлом, и она сможет с легкостью играть со своими малышами.