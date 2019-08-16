В Челябинске педиатры попадают на вызовы, используя специальное приложение

Благодаря нему они могут открыть домофон, нажав всего на одну кнопку.

В Челябинске педиатры могут попасть в подъезд к своему пациенту, открыв дверь мобильным приложением. Программа была разработана специально для врачей Детской городской клинической больницы № 8, поскольку часто доктора сталкиваются с тем, что дверь в подъезд закрыта, а домофон в квартире пациента не работает.

«Мы думали, как решить эту проблему. И благодаря нашим партнерам, мы придумали, как это сделать с помощью приложения, которое связывается с нашей медицинской информационной системой, и автоматически выгружаются туда все вызовы, какие поступили к врачу. Врач видит в своем смартфоне, откуда и в какое время поступил вызов. Нажав на кнопку "открыть" в своем смартфоне, попадает в нужный дом без проблем. Мы первые в России, кто пользуется подобным приложением», — рассказал корреспонденту сайта «Первый областной» главный врач МАУЗ ДГКБ № 8 Антон Рыжий.

В приложении врач вводит свои личные данные, оно, в вою очередь, подключается к информационной системе, после чего медработник видит все свои вызовы. В списке указан адрес, номер подъезда и даже этаж, на котором расположена квартира. Кнопкой в приложении он может открыть подъездную дверь, чтобы ускорить время визита к пациенту.

«С приложением стало намного удобнее, выручает меня в трудную минуту, когда не могу попасть на вызов. В некоторых квартирах не работают домофоны, поэтому я могу не ждать, а просто достать телефон и открыть приложением дверь», — поделился впечатлениями о новом приложении Дмитрий Чуйко, один из педиаторов деткой больницы.

Воспользоваться технологией смогут и медицинские сестры, которые патронируют младенцев. Также это приложение подошло бы и для бригад скорой помощи, которые выезжают на вызовы круглые сутки.

Посмотреть видеозапись о том, как работает приложение, можно здесь.