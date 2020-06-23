За пост в сети попал под суд житель Аши

Молодой человек слишком резко выразил свои мысли.

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Житель Аши решил разместить в одной из социальных сетей публикацию, которая оказалась не очень корректной. Пост содержал в себе признаки возбуждения ненависти — она унижала достоинства человека по происхождению.

Делом занялись сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Ашинскому району, которые и обнаружили публикацию и ее автора. Им оказался молодой человек 2000 года рождения. Он подтвердил, что страница принадлежит ему, и это он разместил данный пост.

«В отношении молодого человека полицейскими составлен протокол об административном правонарушении по статье 20.3.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства) с дальнейшим направлением в суд», — рассказали в ГУ МВД Челябинской области.

Отмечается, что судом обвиняемому назначен административный штраф в размере 10 тысяч рублей.