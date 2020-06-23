Житель Аши решил разместить в одной из социальных сетей публикацию, которая оказалась не очень корректной. Пост содержал в себе признаки возбуждения ненависти — она унижала достоинства человека по происхождению.
Делом занялись сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Ашинскому району, которые и обнаружили публикацию и ее автора. Им оказался молодой человек 2000 года рождения. Он подтвердил, что страница принадлежит ему, и это он разместил данный пост.
«В отношении молодого человека полицейскими составлен протокол об административном правонарушении по статье 20.3.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства) с дальнейшим направлением в суд», — рассказали в ГУ МВД Челябинской области.
Отмечается, что судом обвиняемому назначен административный штраф в размере 10 тысяч рублей.