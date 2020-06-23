Осудили южноуральца, пьяным сбившего двух человек у «СНТ Мичуринец»

Инцидент произошёл в сентябре прошлого года.

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Сосновский районный суд Челябинской области осудил 41-летнего местного жителя за преступление по пункту «а», части 4, статьи «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Мужчина управлял машиной пьяным и сбил двух пешеходов.



Инцидент произошёл в сентябре 2019 года. Осужденный управлял «БМВ 316 ТиАй» в состоянии алкогольного опьянения. У остановки «СНТ Мичуринец» он не снизил скорость и сбил двух пешеходов. Один из них скончался на месте происшествия.

«При назначении наказания судом, в качестве характеристики учтено, помимо прочего, то, что после совершения данного преступления 01 октября 2019 года он привлечен мировым судьей к административной ответственности по ч.1 ст. 12.8 КоАП РФ за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, указанное правонарушение совершено 30 августа 2019 года»,— рассказали в пресс-службе Сосновского районного суда.

Ближайшие 7 лет он проведет в колонии общего режима, а также в течение почти 3 лет не сможет заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным средством.

Подсудимый признал вину лишь частично. Мужчина оспаривал, что в момент аварии был пьяным, говоря, что выпил пиво после совершения ДТП. Помимо этого судом частично удовлетворены гражданские иски родственников погибшего о компенсации морального вреда на общую сумму 950 000 рублей, а также частично удовлетворен гражданский иск о возмещении материального ущерба, приговор не вступил в законную силу.