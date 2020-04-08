Еще двух южноуральцев привлекли к ответственности за распространение лжи о коронавирусе в соцсетях

Нарушители заплатят штраф.

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В Челябинской области продолжают проверять на достоверность информацию о распространении коронавирусной инфекции, размещенную в сети. Во «Вконтакте» 41-летний челябинец написал, что в город запрещен въезд. 26-летний житель Кусинского района в комментариях написал, что «две семьи увезли в Миасс с вирусом».

«По данным фактам в отношении граждан сотрудниками полиции составлены административные протоколы по ч.9 ст. 13.15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (злоупотребление свободой массовой информации). Материалы проверок были направлены в Центральный районный суд города Челябинска и мировой суд Кусинского района Челябинской области. Судами мужчинам назначено наказание в виде штрафа на сумму 30 тысяч рублей каждому. В настоящее время фейковая информация удалена», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД региона.

Южноуральцам напоминают, что за размещение недостоверной информации в интернете предусмотрена административная ответственность.