За последние сутки в Челябинской области утонули двое взрослых и ребенок

Еще одного мальчика удалось спасти.

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В Челябинской области стоит изнуряюще жаркая погода, поэтому жители региона спасаются купанием в местных водоемах. Зачастую для отдыха выбирают места, которые не оборудованы для плавания, к тому же в регионе все еще не открылся купальный сезон.

Из-за несоблюдения правил безопасности на воде, за последние сутки в Челябинской области утонули три человека.

20-летний молодой человек, не умеющий плавать, отправился купаться на реке Урал, но не смог выбраться из воды. Сотрудникам спасательной службы пришлось прошерстить дно, вытащить оттуда много мусора, прежде чем было обнаружено тело утонувшего.

43-летний мужчина пошел купаться на пруд в поселке Бобровка, но также не смог вернуться на сушу. Тело утонувшего доставали водолазы.

Трагедия не обошла стороной и ребенка. В поселке Пушкинский в искусственном водоеме утонул десятилетний мальчик.

«Двое ребят, катались на велосипедах и решили освежиться в водоеме, представляющем собой затопленный котлован для полива огородов. При не выясненных обстоятельствах, один из мальчиков не смог выплыть. Спасатели обнаружили утонувшего ребенка при помощи „кошек“ на глубине 1,5 метров, в 5 метрах от берега. Тело передано полиции», — сообщили сайту «Первый областной» в поисково-спасательной службе Челябинской области.

Зато еще одного ребенка спасателям удалось вытащить из воды. Мальчик семи лет начал тонуть на городском пляже «Смолинский». Он отплыл достаточно далеко от берега и начал тонуть. Матросы-спасатели успели добраться до него и вернуть на берег. Ребенок не пострадал, на суше его забрали родители.

Предотвратить трагедию удалось лишь благодаря тому, что ребенок начал тонуть на оборудованном пляже, где был размещен пост спасателей. Южноуральцев просят соблюдать правила безопасности на воде, не купаться в водоемах, которые не оборудованы для этого. Не заходить в воду после употребления алкогольных напитков, а также не отпускать детей на водоемы одних.