Детский омбудсмен разбирается в истории с «найденным на мусорке» малышом в Копейске

Обстоятельства инцидента отличаются от ранее опубликованной информации в СМИ.

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Запутанная история с участием младенца произошла в Копейске. Мужчина принёс в роддом младенца, которого якобы нашёл на мусорке, однако через некоторое время оказалось, что именно он является родным отцом мальчика.



Информация об этом инциденте появилась в местных СМИ: мужчина якобы объяснил врачам, что ребёнка он нашел на улице. Эти данные подтверждают и общественники. В одном из постов группы, посвящённой больничным сиротам, 19 июня была указана информация о поступлении малыша.

«Малыш поступил к нам меньше недели назад. Он все спал и не подозревал, какие страсти кипят вокруг него. Сначала он каким-то образом оказался в мусорном бачке в соседнем с Челябинском городке. Там его обнаружил мужчина»,— гласит пост в группе общественников.

Затем, по информации СМИ, мужчина вернулся за ребёнком. Оказалось, что именно он является его отцом.

К разбору запутанной истории подключились органы социальной защиты и уполномоченный по правам ребёнка. Теперь история зазвучала иначе. Как рассказала омбудсмен Евгения Майорова, ребёнок вероятно появился на свет в домашних условиях. Мама попросила отца отнести новорожденного для оказания медпомощи, а затем сама вернулась за ребёнком.

«На следующий же день после родов мама ребёнка пришла в больницу, чтобы его забрать, но для того, чтобы это подтвердить, необходим был свидетель. Свидетелем является отец, его не удалось найти, поэтому установить материнство можно только в судебном порядке. Соцзащита помогла составить заявление, в конце июля состоится заседание и ребёнок вернётся домой»,— рассказала «Первому областному» уполномоченная по правам ребёнка Евгения Майорова.

Отметим, что малыш не первый ребнок в семье. Омбудсмен утверждает, что криминального следа в этой истории нет. В ближайшее время Евгения Майорова планирует лично встретится с семьёй.