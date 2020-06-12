Подросток утонул на водоёме в Челябинской области

Трагедия произошла в неположенном для купания месте.

Послушать 00:00

Трагедия на воде произошла в Златоусте Челябинской области. Жертвой стал один из подростков, решивший искупаться в неположенном месте. Подробнее об инциденте сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

Всё произошло в садоводческом некоммерческом товариществе «Машиностроитель». По предварительным данным, трое подростков 12 и 13 лет пошли купаться в местный водоём, который не предназначен для этих целей. И в какой-то момент один из подростков 2007 года рождения начал тонуть. Друзья попытались помочь мальчику, но безуспешно. Тогда товарищ утопающего сообщил о случившемся своему отцу, а тот, в свою очередь, позвал на помощь экстренные службы.

«Тело ребенка было обнаружено в пяти метрах от берега. В данный момент устанавливаются все обстоятельства трагедии»,— сообщили в пресс-службе ведомства.

Как отметили в региональном ГУ МЧС России, за последние несколько лет на оборудованных пляжах не произошло ни одной трагедии. Чего не скажешь о местах, где купание запрещено. В связи с этим сотрудники ведомства призывают родителей пристально следить за своими детьми и обязательно учить их плавать. И всегда выбирать для купания только оборудованные места.