Тело ребёнка обнаружили в колодце Кыштыма

О происшествии сообщают местные СМИ.

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В Кыштыме в выгребном колодце одного из частных домов обнаружен труп полуторогодовалого ребёнка. Об этом, со ссылкой на собственные источники сообщают местные СМИ. По их данным, тело мальчика было найдено на улице Ветеранов.



«Сегодня в выгребном колодце одного из частных домов по улице Ветеранов обнаружено тело ребёнка, по предварительной информации возраст ребёнка — 1,5 года»,— пишет сайт «Кыштым 24».

Издание сообщает, что сейчас на месте работают представители следственного комитета и прокуратуры, которые выясняют все обстоятельства. Меж тем в региональном управлении СК «Первому областному» информацию на момент публикации не подтвердили.