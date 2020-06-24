Волонтёры Златоуста закрасили объявления о продаже наркотиков

Мероприятие приурочено к международному дню борьбы со злоупотреблением запрещённых веществ.

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В Златоусте активисты вышли закрашивать объявления о продаже наркотиков. В преддверии дня борьбы с наркоманией волонтёры, совместно с полицейскими провели рейд по улице Гагарина и закрасили нелегальные надписи.



Кроме прочего волонтёры подошли к процессу с креативностью. Они стали не просто закрашивать объявления, а оставлять поверх них узоры и символы. Так, теперь вместо названий сайтов с запрещёнными веществами по улице Гагарина можно увидеть надпись «Молодёжь Златоуста», а также сердечки различных цветов. Сами волонтёры говорят, что оставляют подобные элементы в первую очередь для жителей города.

«Мы наносим надпись „Молодежь Златоуста“, не просто оставляем непонятные пятна, но и чтобы люди могли смотреть на что-то приятное. Людям неинтересно смотреть на какие-то квадратики, поэтому мы решили разнообразить, делаем различные надписи или рисуем разные узоры»,— рассказала «Первому областному» волонтёр Анастасия Корнилова.

Отметим, что международный день борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом ежегодно отмечается 26 июня. Своё начало он берёт из 1987 года. Тогда этот день был провозглашён на Генеральной Ассамблеи ООН.