За попытку дачи взятки сотруднику Урал ГУФКа задержали директора компании из Челябинска

Мужчина предложил пять миллионов рублей за отказ в расторжении контракта.



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«Обвиняемый передал взятку в сумме 500 тысяч рублей, сотруднику УралГУФК, что являлось частью планируемой к передаче взятки в виде денег в сумме 5 миллионов рублей, за совершение в его пользу и пользу представляемой им коммерческой организации действий по отказу от расторжения государственного контракта на выполнение работ по капитальному ремонту фасадов здания ФГБОУ „УралГУФК“, а также за подписание актов о приемке выполненных работ по указанному государственному контракту», — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе СУ СКР России по Челябинской области.

В Челябинске за взятку сотруднику Урал ГУФКа задержан директор коммерческой организации. Мужчина предложил 5 миллионов рублей за отказ в расторжении контракта.По данным областного следственного комитета передача взятки состоялась во вторник, 7 апреля. Обвиняемый отдал сотруднику университета 500 тысяч рублей, что было частью оговорённой суммы. О взятке работник УралГУФК сообщил в полицию.Оперативное сопровождение по делу осуществляется сотрудниками УФСБ России по Челябинской области и управления экономической безопасности и противодействию коррупции ГУМВД России по региону. В рамках дела следственный комитет проверяет причастность обвиняемого к другим подобным эпизодам.Отметим, что мужчину обвиняют по статье «Дача взятки в особо крупном размере» УК РФ. Сейчас подозреваемый взят под стражу, а сотрудники СК собирают доказательную базу. Расследование уголовного дела продолжается.