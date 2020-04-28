В Челябинске коменданта общежития обвиняют в получении взятки за комфортное проживание студента

Девушка заплатила ей 15 тысяч рублей.

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В Челябинске коменданту одного из студенческих общежитий предъявлено обвинение. В отношении 37-летней женщины возбуждено уголовное дело по факту получения взятки. Она взяла 15 тысяч рублей с 19-летней студентки, а взамен пообещала ей проживание в комнате без соседей.

«В ходе работы следователями установлена причастность женщины к совершению 10 аналогичных эпизодов противоправной деятельности. В настоящее время ей предъявлено обвинение, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Челябинке грозит до восьми лет лишения свободы.