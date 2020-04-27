На взятках поймали начальника Ростехнадзора в Челябинской области

Руководителю магнитогорского ведомства предъявлено обвинение.

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Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении начальника Магнитогорского территориального отдела Ростехнадзора Владимира Скрыпникова. Руководителя ведомства обвиняют в получении взяток. По версии следствия, он брал деньги с предпринимателей за то, что не принимал законных мер по нарушениям, которые выявляли проверки с 2017 по 2020 годы. В общей сложности Скрыпников обогатился на 300 000 рублей.

«По ходатайству следователя СК судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. В рамках уголовного дела поверяется причастность обвиняемого к совершению аналогичных преступных эпизодов», — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе СУ СК России по Челябинской области.

Преступления раскрыли сотрудники регионального УФСБ России, они и осуществляют оперативное сопровождение по этому уголовному делу. Расследование продолжается.