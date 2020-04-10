Послушать
00:00
Правоохранители осмотрели несколько тепличных комплексов. В итоге 4 человека были привлечены за нарушение режима пребывания на территории России, а 13 человек — за незаконную трудовую деятельность, рассказали сайту «Первый областной в
«В ходе рейдов полицейскими проверено более 20 иностранцев, которые занимались высадкой рассады овощных культур в грунт. Пресечено 17 административных правонарушений, в том числе 4 гражданина ближнего зарубежья привлечены к административной ответственности по статье 18.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за нарушения режима пребывания на территории страны, 13 иностранных граждан — по статье 18.10 КоАП РФ за незаконное осуществление трудовой деятельности»,
— сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.
Сейчас проводится работа по установлению их работодателя. Его хотят привлечь его к административной ответственности за незаконное привлечение к работе иностранных граждан. На нарушителей были наложены административные штрафы на общую сумму 34 тысячи рублей. Помимо этого их проверили на причастность к совершению преступлений, сняли отпечатки пальцев и поставили на фотоучёт.