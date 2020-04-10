Семнадцать мигрантов выявили полицейские в теплицах Каслинского района

Нарушители заплатят 34 000 рублей штрафа.

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пресс-службе

«В ходе рейдов полицейскими проверено более 20 иностранцев, которые занимались высадкой рассады овощных культур в грунт. Пресечено 17 административных правонарушений, в том числе 4 гражданина ближнего зарубежья привлечены к административной ответственности по статье 18.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за нарушения режима пребывания на территории страны, 13 иностранных граждан — по статье 18.10 КоАП РФ за незаконное осуществление трудовой деятельности»,

— сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

В Каслинском районе Челябинской области полицейские выявили 17 административных нарушений по части миграционного законодательства. Проверка осуществлялась с целью выявления незаконных мигрантов на территории Челябинской области.Правоохранители осмотрели несколько тепличных комплексов. В итоге 4 человека были привлечены за нарушение режима пребывания на территории России, а 13 человек — за незаконную трудовую деятельность, рассказали сайту «Первый областной вГУ МВД России по Челябинской области.Сейчас проводится работа по установлению их работодателя. Его хотят привлечь его к административной ответственности за незаконное привлечение к работе иностранных граждан. На нарушителей были наложены административные штрафы на общую сумму 34 тысячи рублей. Помимо этого их проверили на причастность к совершению преступлений, сняли отпечатки пальцев и поставили на фотоучёт.