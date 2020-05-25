За покушение на убийство месячного ребёнка осудили жителя Челябинска

Мужчину приговорили к 8 годам колонии строгого режима.

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За покушение на убийство грудного ребёнка отправлен в колонию строго режима житель Челябинска. 25-летнего мужчину признали виновным в покушении на убийство.



Сам эпизод произошёл в сентябре прошлого года в Металлургическом районе Челябинска. Находясь в состоянии алкогольного опьянения обвиняемый схватил месячного ребёнка своей сожительницы, вышел с ним на улицу и начал высказывать угрозы убийством. Помимо этого мужчина поднимал грудничка над головой и резко опускал вниз, и говорил, что ударит его о землю, либо бросит под колеса автомобилей.

«На требования прохожих и сотрудников полиции остановиться и отпустить малолетнего обвиняемый не реагировал. С целью пресечения преступных действий сотрудник полиции приблизился к обвиняемому, который в свою очередь вновь поднял малолетнего над головой на высоту не менее двух метров, после чего с силой бросил ребенка вниз на асфальт. По независящим от воли обвиняемого обстоятельствам смерть ребенка не наступила, поскольку сотрудник полиции предотвратил удар, поймав ребенка за предметы одежды в непосредственной близости от поверхности земли»,— сообщили «Первому областному» в пресс-службе прокуратуры региона.

Металлургический районный суд признал мужчину виновным в совершении преступления. Приговором ему было назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы. Отбывать срок 25-летний челябинец будет в исправительной колонии строго режима. отметим, что на данным момент приговор ещё не вступил в законную силу.