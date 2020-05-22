Челябинку осудили за продажу персональных данных

За преступление девушка заплатит штраф в размере 10 тысяч рублей.

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В Челябинске судом Металлургического района было рассмотрено уголовное дело по статье «нарушение тайны переписки, телефонных переговоров и иных сообщений граждан, совершенное лицом с использованием своего служебного положения». Виновной признана 21-летняя челябинка, работающая в офисе одного из операторов сотовой связи.

«Девушка, не имея законных оснований, скопировала на свое мобильное устройство электронный файл, содержащий информацию о телефонных переговорах потерпевшего. После чего за денежное вознаграждение незаконно передала полученную информацию неустановленному лицу», — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Свою вину челябинка полностью признала, судом ей назначено наказание в виде штрафа размером в 10 тысяч рублей.