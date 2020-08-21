Пожилой челябинец пытался убить собственного зятя

Мужчина собирался отомстить родственнику за болезнь своей дочери.

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В Челябинске пенсионера осудили за покушение на убийство своего зятя. Дочери осужденного пожилого мужчины необходимо было установить кардиостимулятор. Когда она легла в больницу, отец пригласил ее мужа к себе домой, где вместе они распивали спиртные напитки.

«Обвиняемый, находясь в состоянии алкогольное опьянения, напал с ножом на спящего мужа своей дочери, обвинив последнего в ее болезни. Свои преступные действия он не смог довести до конца, поскольку потерпевший проснулся, дал отпор нападавшему, после чего вышел в подъезд и стал стучаться к соседям, которые помогли остановить кровотечение и вызвали скорую помощь. В ходе судебного заседания подсудимый раскаялся в содеянном», — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Свидетели подтвердили, что травмы, которые были нанесены зятю, могли привести к его смерти. Пожилого мужчину осудили по статье «Покушение на убийство». Калининским районным судом ему назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы в колонии строгого режима.