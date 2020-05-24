Суд вынес приговор сотруднице салона связи в Челябинске

Девушка продала детализацию телефонных разговоров клиента незнакомцу.

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В Челябинске суд вынес приговор молодой девушке, которая, являясь сотрудницей салона сотовой связи, продала неизвестному информацию о телефонных переговорах клиента. Какое наказание назначили девушке, рассказали в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Металлургический районный суд установил, что 21-летняя местная жительница, являясь должностным лицом одного из операторов сотовой связи, незаконно скопировала на свой телефон электронный файл, содержащий информацию о телефонных переговорах клиента салона. А затем за вознаграждение передала информацию неизвестному.

«Судом рассмотрено уголовное дело в отношении местной жительницы, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 138 УК РФ. Девушка полностью признала свою вину и причастность к совершению преступления, приняла меры к возмещению ущерба. С учетом того, что она впервые совершила преступление средней тяжести, судом по ходатайству следователя назначена мера уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 10 тысяч рублей»,— сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Решение суда уже вступило в законную силу.