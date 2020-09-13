За поджог квартиры будут судить жителя Челябинска

Мужчине грозит до пяти лет тюремного заключения.

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В Челябинске будут судить мужчину, который поджёг квартиру своей сожительницы. Из-за чего челябинец решился на преступление и какое наказание ему грозит, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Всё произошло в квартире одной из многоэтажек в Калининском районе 31 марта этого года. 50-летний мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, устроил своей сожительнице скандал на почве ревности. А затем в порыве ярости поджёг диваны, расположенные на кухне и в комнате, и ушёл из квартиры.

«В результате преступных действий квартира сожительницы была повреждена огнем. Полностью выгорела кухня, частично повреждены комната квартиры, входная дверь, окна, все предметы быта и одежда, в том числе несовершеннолетнего ребенка. Причиненный ущерб составил свыше 650 тысяч рублей»,— прокомментировали сайту «Первый областной» в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 Уголовного кодекса Российской Федерации «умышленное повреждение и уничтожение чужого имущества, совершенное из хулиганских побуждений, путем поджога». Максимальное наказание по данной статье — лишение свободы на срок до пяти лет.

Обвинительное заключение в отношении мужчины уже утверждено и направлено в Калининский районный суд для рассмотрения по существу.