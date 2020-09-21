В Челябинской области неизвестный поджёг дровяник

Хозяйка частного дома лишилась запаса дров на всю зиму.

Послушать 00:00

В Аргаяшском районе Челябинской области неизвестный пробрался во двор частного дома и поджёг дровяник. Хозяйка подворья вызвала пожарных и сразу же обратилась с заявлением в местный отдел полиции.

Инцидент произошёл в деревне Калиновка. Получив сообщение о возгорании, местная бригада пожарной части незамедлительно прибыла на место и ликвидировала пожар. Однако огонь успел уничтожить весь запас дров на зиму. Ущерб 70-летняя собственница оценила в 27 тысяч рублей.

«В ходе проведенных мероприятий полицейские установили подозреваемого. Им оказался местный житель 1994 года рождения. Молодого человека задержали. По предварительным данным, мотивом совершенного противоправного деяния послужили личные неприязненные отношения с сыном хозяйки подворья»,— рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 Уголовного кодекса Российской Федерации «умышленные уничтожение или повреждение имущества». Максимальный срок тюремного заключения, который может получить задержанный, — пять лет. Мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.