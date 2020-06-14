«Хочу, чтобы виновных наказали»: доктор Женя о недавнем поджоге бездомных и других случаях жестокости

Следственный комитет возбудил уголовное дело по происшествию на «Теплотехе».

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Челябинцев без определённого места жительства подожгли в минувшую среду недалеко от «Теплотеха». Один мужчина скончался на месте, второй был госпитализирован в городскую клиническую больницу № 6 с ожогами тела около 50% в тяжёлом состоянии. Как сообщили сайту «Первый областной» в Следственном комитете по Челябинской области, возбуждено уголовное дело.

«По данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное пунктом „д“ части 2 статьи 105 УК РФ „убийство, совершенное с особой жестокостью“. В настоящее время проводится комплекс неотложных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к совершению преступления, и всех обстоятельств произошедшего»,— сообщили в ведомстве.

Доктор Женя, бесплатно лечащий бездомных людей, уже не в первый раз встречается с подобной ситуацией. Сайту «Первый областной» врач сообщил, что за три года работы было множество ужасающих случаев, связанных с жестокостью по отношению к бездомным людям.

«У нас всякое было: и поджоги, и собак натравливали, и избивали. 4 раза поджигали бездомных. Был у нас Алексей, ему куртку подожгли, пока он спал, и тело сильно обгорело. И он долго так лежал, потом только его к нам привели другие бездомные. В больницу он отказался ехать, потому что понимает, какое там отношение к бездомным людям»,— рассказывает доктор Женя.

Был случай, как мужчине подожгли обувь, пока он спал, в результате бездомный получил сильные ожоги стоп с двух сторон. И самое ужасное, что в момент поджога подростки, вытворившие этот ужас, снимали всё это на камеру телефона.

«Ради какого-то хайпа они это делали, что ли. Ещё была у нас Ирина, она просто села на лавочку подремать возле одного из подъездов, подростки облили её поджигающей жидкостью и подожгли. И ещё одна девушка, она тоже дремала на лавочке, и сквозь сон почувствовала, что на ней что-то горит. Оказывается, в неё кидали горящие прутья. В результате девушка получила ожоги бедер и кистей»,— продолжает доктор.

Но не только с поджогами работал врач. Несколько раз к нему приходили бездомные с укусами собак. И рассказывали, что таким образом хозяева охотничьих собак тренируют их чутьё, натравливая на бездомных.

«Они и с кровоподтёками приходят, и с рваными ранами. Мы их пытаемся сразу в травматологию увезти. Ещё были избиения лопатами. Очень страшно. И этот случай, который произошёл в минувшую среду, он показывает жестокость людей. Доказывает, что часть общества бездомных не считает за людей, они для них даже ниже бродячих собак. Я очень хочу, чтобы этих поджигателей нашли и наказали по закону»,— сказал доктор Женя.

И добавил, что ненависть к людям без определённого места жительства — это одна из самых больших проблем 21 века. На самом деле у этих людей есть права, и немало, вот только доказать они ничего не могут. Хорошо, что у нас в Челябинске есть доктор Женя, который не бросает бездомных людей в беде.