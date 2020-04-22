Не получив денег на выпивку, мужчина устроил поджог в Челябинской области

Также подозреваемый украл у односельчанина газонокосилку.

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В селе Подовинное Октябрьского района местный житель поджог хозпостройки и украл газонокосилку у односельчанина. Причиной преступлений мужчины стал отказ в получении денег на алкоголь.



В дежурную часть ОМВД России по Октябрьскому району обратилась 63-летняя женщина. Она сообщила, что во дворе её дома горят хозяйственные постройки. Полицейские отправились на место происшествия и установили, что причиной пожара стал поджог.

«В течение суток участковыми уполномоченными полиции подозреваемый в данном деянии был задержан. Им оказался ранее судимый 28-летний местный житель. Со слов задержанного, накануне ночью, находясь в состоянии при алкогольного опьянения, он попросил у потерпевших деньги для очередного приобретения спиртного, но муж заявительницы отказал ему. Впоследствии злоумышленник похитил газонокосилку и металлическую урну общей стоимостью 18 тысяч рублей со двора дома, после чего поджог хозяйственные постройки. Ущерб от поджога составил 50 тысяч рублей», — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

В итоге следствием ОМВД России по Октябрьскому району возбуждено два уголовных дела по пунктам «б, в» части 2 статьи «Кража» и по части 2 статьи «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества путем поджога» уголовного кодекса России. Подозреваемый на данный момент находится под подпиской о невыезде.